Konzert in Gackenbach Eine Orgel wie ein ganzes Orchester Mariam Nasiripour 23.09.2025, 12:00 Uhr

i Für die englische Orgel in der St. Bartholomäuskirche in Gackenbach hatte der international bekannte polnische Organist Michael Markuszewski viele englische Orgelliteratur mitgebracht. Er spielte bereits zum dritten Mal im Buchfinkenland. Mariam Nasiripour

Immer wieder kommen renommierte Musiker nach Gackenbach, um die dortige Orgel zu spielen. Beim jüngsten Konzert von Michael Markuszewski wurde einmal mehr deutlich, was das Instrument so besonders macht.

Bereits zum dritten Mal nahm der international preisgekrönte Organist Michael Markuszewski Platz an der englischen Orgel in der St. Bartholomäus-Kirche in Gackenbach. Auch wenn sich die Zahl der Zuhörer in Grenzen hielt, tat dies der festlichen Stimmung in der Kirche keinen Abbruch.







