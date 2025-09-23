Immer wieder kommen renommierte Musiker nach Gackenbach, um die dortige Orgel zu spielen. Beim jüngsten Konzert von Michael Markuszewski wurde einmal mehr deutlich, was das Instrument so besonders macht.
Bereits zum dritten Mal nahm der international preisgekrönte Organist Michael Markuszewski Platz an der englischen Orgel in der St. Bartholomäus-Kirche in Gackenbach. Auch wenn sich die Zahl der Zuhörer in Grenzen hielt, tat dies der festlichen Stimmung in der Kirche keinen Abbruch.