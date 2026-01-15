Geblättert vor 50 Jahren Eine moderne Post für Herschbach Hans-Peter Metternich 15.01.2026, 12:00 Uhr

i Eine freundliche Schalteranlage erwartet die Kunden im Postamt Herschbach. Hinter der beschusssicheren Glasfront Postamtsrat Heribert Altenhofen (links) und der Herschbacher Postverwalter Günter Steinhardt Weber. Foto Weber

Einiges ist geschehen im Januar 1976. Wir haben im Archiv geblättert und wichtige Nachrichten zusammengetragen. Können Sie sich noch an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnern, waren Sie vielleicht sogar dabei?

Auch vor 50 Jahren hat unsere Zeitung über die wichtigen Ereignisse aus dem Westerwald berichtet. Wir haben wieder im Archiv geblättert und fünf besondere Nachrichten herausgesucht.3. Januar Der 13-jährige Andreas Werz genießt einen großen Erfolg bei einem Konzert anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Carmen Sylva“ in Neuwied.







