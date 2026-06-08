Wie ein Ausflug in die Geschichte hervorragend entschleunigt, Stress abbaut und ein Gefühl von Freiheit vermitteln kann. Die Königin Tarata von Tara alias Anett Herold zieht ein Fazit dieses erlebnisreichen Festes.
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Auf eine Zeitreise ins Mittelalter wurden die Besucher des 12. Burgfestes in Rotenhain am vergangenen Wochenende mitgenommen. Der veranstaltende Verein Historica Rotenhain hatte wieder ein schönes Programm zusammengestellt, mit einem besonderen Fokus auf Familien mit Kindern.