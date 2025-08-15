Den Renneroder Hermann Weier erinnert das Einbringen der Ernte an die Verhaftung seines Vaters 1944. Er leistet damit einen Beitrag „Wider des Vergessens“.

Eine besondere Erinnerung an einen Augusttag hat uns Hermann Weier geschickt. Unter dem Titel „Wider des Vergessens“ schildert er, was seiner Familie in den ersten Augusttagen des Jahres 1944 widerfahren ist. Einleitend ordnet er den Tag in das historische Geschehen ein: Das missglückte Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli ist kurz vorbei, daraufhin werden im ganzen Reich Zehntausende Männer und Frauen verhaftet und Hunderte ermordet.

„Die Getreideernte ist im vollen Gang. Morgens früh pocht es an unserer Haustür in Hadamar, Hammelburg 9“, schildert Weier. „ Aufmachen!“ , heißt es barsch. Zwei Schergen der Gestapo in ledernen Mänteln erklären den Vater Johann Josef Weier für verhaftet und nehmen ihn mit. Der Vater wird nach Frankfurt – Preungesheim ins Gestapo-Gefängnis gebracht und dort mehrfach verhört. Schon vor der Hitlerzeit war er im Hadamarer Stadtrat als Abgeordneter der früheren Zentrumspartei.

NS-Bürgermeister erklärte, er wolle sich für den Vater einsetzen

„Gut einige Tage später erscheint bei uns im Hof der NS-Bürgermeister der Stadt und erklärt unserer Mutter, dass er sich für unseren Vater einsetzen wolle, dass er bald wieder nach Hause komme“, erinnert sich Weier weiter.

Doch die sehr couragierte Mutter empfängt den Bürgermeister mit einer Mistgabel mit den Worten: „Ihr Verbrecher, Ihr Mißgebierter, wenn Ihr meinen Mann nicht bald nach Hause bringt, schlage ich Euch den Graft (Mistgabel) auf den Kopf!“

Vater kam einige Zeit später wieder aus dem Gefängnis zurück

„Sind Sie doch still, Frau Weier, sonst ...“, habe der Bürgermeister die Mutter zu beruhigen versucht. Doch diese entgegnete: „Helft lieber hier beim Abladen!“ – gemeint war der volle Erntewagen in der Scheune.

Der Bürgermeister habe tatsächlich mit abgeladen. Als kleiner, viereinhalbjähriger Junge saß Hermann Weier dann vorn auf dem Getreidewagen. Zum Glück sei der Vater einige Zeit später wieder nach Hause gekommen. Von seiner Verhaftung im Gestapo-Gefängnis habe er nicht viel erzählt. Besonders stolz ist Hermann Weier auf seine Mutter, denn sie habe gekämpft wie eine Löwin für ihren Mann und die Familie.