Wildschaf in Ransbach-Baumbach Eine besondere Begegnung: Auge in Auge mit dem Mufflon Camilla Härtewig 05.11.2026, 21:00 Uhr

i Unsere Redakteurin hatte im Wald in Ransbach-Baumbach eine besondere Begegnung: ein Mufflon-Widder stand mitten auf dem Weg. Boris Roessler. picture alliance / dpa

Ein Mufflon auf dem Waldweg: Bei Ransbach-Baumbach erlebt unsere Redakteurin eine überraschende Begegnung. Jagdexperte Kurt Schüler erklärt, wo die scheuen Wildschafe normalerweise im Westerwald leben. Sorge bereitet ihm der Rückgang der Bestände.

Wer im Westerwald spazieren geht, rechnet mit so einigem. Mit Rehen, Eichhörnchen, vielleicht auch mal mit einem Wildschwein. Aber mit einem ausgewachsenen Widder, der mitten auf dem Waldweg steht? Eher nicht. Ein ganz besonderer Moment war es deshalb für unsere Redakteurin und ihren Patenhund, als ihnen jetzt in der Nähe des Erlenhofsees bei Ransbach-Baumbach plötzlich ein stattlicher Widder begegnete.







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