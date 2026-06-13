Hachenburger Kulturzeit-Pläne
Eine Atmosphäre wie am Strand bei Sonnenuntergang
Kulturreferentin Beate Macht und Stadtbürgermeister Stefan Leukel stoßen mit einem "Virgin Golden Sprizz" auf die neue Veranstal
Kulturreferentin Beate Macht und Stadtbürgermeister Stefan Leukel stoßen mit einem "Virgin Golden Sprizz" auf die neue Veranstaltungsreihe "Golden Markt - Die Sunset Lounge in Hachenburg" an. Sie soll jedes Jahr nach der Kirmes im August stattfinden.
Röder-Moldenhauer

Es gibt sonnige Hachenburger Kulturzeit-Pläne: An drei Wochenenden im August soll auf dem Alten Markt eine Veranstaltung mit dem Namen „Golden Markt – Die Sunset Lounge in Hachenburg“ stattfinden. Unsere Zeitung hat die Details.

Lesezeit 3 Minuten
Den Sommer verbinden die meisten Menschen mit schönem Wetter, guter Laune und viel Leichtigkeit. Das möchte die Hachenburger KulturZeit mit einer neuen Veranstaltungsreihe bei den Menschen hervorrufen. „Die Menschen sollen glücklich sein dürfen, das Leben genießen dürfen“, sagt Kulturreferentin Beate Macht bei der Vorstellung des neuen Konzepts.

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