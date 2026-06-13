Es gibt sonnige Hachenburger Kulturzeit-Pläne: An drei Wochenenden im August soll auf dem Alten Markt eine Veranstaltung mit dem Namen „Golden Markt – Die Sunset Lounge in Hachenburg“ stattfinden. Unsere Zeitung hat die Details.
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Den Sommer verbinden die meisten Menschen mit schönem Wetter, guter Laune und viel Leichtigkeit. Das möchte die Hachenburger KulturZeit mit einer neuen Veranstaltungsreihe bei den Menschen hervorrufen. „Die Menschen sollen glücklich sein dürfen, das Leben genießen dürfen“, sagt Kulturreferentin Beate Macht bei der Vorstellung des neuen Konzepts.