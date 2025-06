Die Kripo in Montabaur ermittelt gegen bislang unbekannte Täter wegen Bandendiebstahls, die am Wochenende im oberen Westerwald zugeschlagen haben.

Gleich mehrere Orte im oberen Westerwald wurden zwischen Samstagabend und frühem Sonntagmorgen von Einbrechern heimgesucht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich mindestens in zwei der vier Fälle um dieselben Täter handelt.

Betroffen von den teils versuchten, teils vollendeten Einbrüchen waren jeweils ein Einfamilienhaus in Hof (Schulstraße) und Norken (Zeno-Platz) sowie ein Fachgeschäft für Gartentechnik in Kirburg und ein Geschäft für Baumaschinen in Hachenburg. „Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse“ vermutet die Kripo, dass die Taten in Kirburg und Hachenburg von derselben Gruppierung begangen wurden. Demnach habe diese zunächst vergeblich versucht, in das Geschäft in Kirburg einzusteigen.

Täter nutzten vermutlich dunklen Audi als Fluchtfahrzeug

Als dies misslang, hätten die Täter am Sonntag gegen 4 Uhr in Hachenburg angesetzt. Dabei schlugen sie eine Scheibe am Gebäude ein und entwendeten blitzartig hochwertige Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die Tatausführung, so berichtet die Kripo in Montabaur auf Anfrage, habe nur wenige Minuten gedauert.

Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge besteht die Gruppe aus mindestens drei Personen, die einen dunklen Audi/SUV als Tat- beziehungsweise Fluchtfahrzeug nutzten.

Ermittlungen zu Wohnungseinbrüchen dauern an

Ob diese Täter auch für die Wohnungseinbruchsdiebstähle in Hof und Norken verantwortlich sind, kann die Polizei noch nicht abschließend beantworten. In Norken gelangten der oder die Täter durch Eindrücken eines Fensters im Erdgeschoss in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zudem wurde versucht, eine Tür aufzuhebeln. In Hof hebelten der oder die Täter ein Kellerfenster auf und verschaffte(n) sich so Zugang zu der Wohnung. Die Ermittlungen zu diesen beiden Fällen dauern ebenfalls an.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Montabaur entgegen unter Telefon 02602/92260.