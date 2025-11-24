Einbrecher stehlen Rettungswerkzeuge der Feuerwehr

Schere, Spreizer, Hydraulikaggregat – unbekannte Täter sind gezielt ins Feuerwehrgerätehaus im Industriegebiet Alsberg in Rennerod eingebrochen und haben wichtige Rettungswerkzeuge der Freiwilligen Feuerwehr gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
Unbekannte Täter haben der Freiwilligen Feuerwehr Rennerod wichtige Gerätschaften für die Menschenrettung gestohlen. Der Einbruch ins Feuerwehrgerätehaus im Industriegebiet Alsberg in Rennerod erfolgte zwischen Samstag, 22. November, 19 Uhr und Sonntag, 23.