Dreiste Tat in Rennerod Einbrecher stehlen Rettungswerkzeuge der Feuerwehr 24.11.2025, 12:56 Uhr

i Der Feuerwehr Rennerod wurden Rettungswerkzeuge zur Menschenrettung gestohlen. Der Schaden wird auf 35.000 bis 40.000 Euro geschätzt. Philipp von Ditfurth. Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Schere, Spreizer, Hydraulikaggregat – unbekannte Täter sind gezielt ins Feuerwehrgerätehaus im Industriegebiet Alsberg in Rennerod eingebrochen und haben wichtige Rettungswerkzeuge der Freiwilligen Feuerwehr gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben der Freiwilligen Feuerwehr Rennerod wichtige Gerätschaften für die Menschenrettung gestohlen. Der Einbruch ins Feuerwehrgerätehaus im Industriegebiet Alsberg in Rennerod erfolgte zwischen Samstag, 22. November, 19 Uhr und Sonntag, 23.







Artikel teilen

Artikel teilen