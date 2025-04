Mit der österlichen Ruhe war es im Forstamt Hachenburg nicht weit her. Einbrecher haben sich über das lange Wochenende Zutritt zu dem Gebäude verschafft und wertvolle Geräte gestohlen. Ihr Vorgehen wirkt planvoll.

Über das lange Osterwochenende zwischen Gründonnerstag und vergangenem Mittwoch haben Einbrecher das Forstamt Hachenburg heimgesucht. Als ein Mitarbeiter nach den Ostertagen am Mittwoch dann wieder auf der Arbeit erschien, erwartete ihn eine Osterüberraschung der unerfreulichen Art.

Das Forstamt befindet sich in der Straße „In der Burgbitz“ und ist etwas ruhiger gelegen, liegt aber gegenüber einer Gastronomie. Der oder die Täter haben sich durch Aufbrechen eines Fensters, Zugang zu einem der Seminarräume verschafft, erklärt Heike Kister-Vogt, Bildungsmanagerin des Waldbildungszentrums des Forstamtes Hachenburg. Elektronische Geräte wie Laptops und Computer wurden dabei gestohlen. Der dadurch entstandene Schaden verläuft sich auf mehrere Tausende von Euro, wie die Polizei Hachenburg berichtet. Die anderen Verbindungstüren des Seminarraums zum Rest des Gebäudes seien während der freien Tage aber abgeschlossen gewesen, erklärt die Bildungsmanagerin. Hätten die Täter sich also auch Zugang zu den anderen Räumen verschaffen wollen, hätten sie die Türen ebenfalls noch aufbrechen müssen.

Täter nutzten Lücke in Kameraüberwachung

Glück hatten die Diebe bisher trotzdem – obwohl es auf dem Gelände des Forstamts Überwachungskameras gibt, sind ausgerechnet in diesem Bereich keine installiert. Deshalb konnten sie sich unbemerkt Zugang zum Gebäude verschaffen. Normalerweise ist auch an den Wochenenden ein Mitarbeiter im Forstamt. An den Ostertagen war das aber nicht der Fall. Ob die Täter das gewusst haben oder ob sie es nur geahnt haben, ist unklar.

Das Waldbildungszentrum bietet unter anderem Seminare zur Weiterbildung an, deshalb ist eine gute elektronische Ausstattung vonnöten. Ob die unbekannten Täter es auch ursprünglich darauf abgesehen hatten oder es sich bei den gestohlenen Geräten nur um eine gute Gelegenheit für sie gehandelt hat, ist ebenfalls noch unklar.

Polizei bittet um Hinweise

Wer im Zeitraum von Donnerstag, 17. April, und Mittwoch, 23. April, etwas beobachten hat, kann es bei der Polizei Hachenburg melden. Unter diesen Kontaktdaten ist die Polizei Hachenburg zu erreichen:

Telefon: 02662 9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de