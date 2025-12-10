Polizei sucht mögliche Zeugen Einbrecher schlagen im Raum Rennerod zweimal zu Angela Baumeier 10.12.2025, 15:54 Uhr

i Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle , wie einfach es für einen Einbrecher wäre, mit Hilfe eines stabilen Schraubenziehers ein geschlossenes Fenster von außen zu öffnen. Die Polizei bietet individuelle Beratungsgespräche zur Einbruchsprävention an und gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Frank Rumpenhorst/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

In der dunklen Jahreszeit steigen die Fallzahlen bei Einbrüchen. In Rennerod und Rehe haben Unbekannte zu Wochenbeginn Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Polizei gibt Tipps, wie man sein Eigentum vor Straftaten schützen kann.

Gleich zu zwei Einbrüchen ist es zu Beginn dieser Woche in der Verbandsgemeinde Rennerod gekommen, teilt die Polizei mit. Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, in Rennerod in der Straße ein Fenster eines Einfamilienhauses auf.







Artikel teilen

Artikel teilen