Ein Wohnhaus, eine Arztpraxis und ein Asia-Restaurant: Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in Montabaur sehr unterschiedliche Ziele angegangen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Gleich an drei sehr unterschiedlichen Tatorten haben in der Nacht auf Donnerstag in Montabaur Einbrecher zugeschlagen. Die unbekannten Täter drangen laut Polizei in ein Einfamilienhaus in der Siegstraße, ein asiatisches Restaurant in der Oberen Plötzgasse sowie in eine Augenarztpraxis in der Koblenzer Straße ein.

In dem Wohnhaus sowie in der Praxis entwendeten die Täter jeweils Bargeld, während sie in dem Restaurant offenbar keine Beute fanden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. Zugang zu den Objekten verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln gekippter Fenster sowie das Aufbohren eines Fensterrahmens. Aufgrund des ähnlichen Vorgehens, der kurzen Tatabfolge sowie der relativen Nähe der Gebäude zueinander vermutet die Polizei einen Zusammenhang.

Weitere mögliche Geschädigte sowie etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen unter Telefon 02602/9226-0.