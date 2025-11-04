Polizei sucht drei Verdächtige
Einbrecher rasen mit Auto in Elektromarkt in Rennerod
Die Polizei ermittelt in einem Einbruchsfall, der sich am Sonntag in Rennerod ereignet hat. Dabei wurden Elektroartikel entwendet.
Unbekannte Täter haben sich in Rennerod gewaltsam mit einem Auto Zugang zu einem Geschäft verschafft. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen. Die dunkle Jahreszeit begünstigte Einbrüche.

﻿ Drei unbekannte männliche Täter sind am Sonntagmorgen, 2.

