Bewohner in den Ferien Einbrecher gehen mehrere Wohnungen in Hachenburg an 14.02.2025, 12:46 Uhr

i Gleich mehrere Wohnungseinbrüche in einer Nacht haben sich im Hachenburger Ortsteil Altstadt zugetragen. Bodo Marks. dpa-tmn

Ungewöhnlich für den Westerwald: Eine ganze Serie von Wohnungseinbrüchen gab es in der Nacht auf Mittwoch in Hachenburg in ein und derselben Straße. Die Polizei hat unserer Zeitung die Hintergründe erläutert.

Gleich mehrere Wohnungseinbrüche in einer Nacht – das ist für den Hachenburger Ortsteil Altstadt alles andere als alltäglich, hat sich aber bereits in der Nacht auf Mittwoch so zugetragen. Unbekannte Täter gingen drei benachbarte Wohnkomplexe in der Adolph-Kolping-Straße an, wie die Polizei berichtet.

