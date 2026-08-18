Waldarbeit im Westerwald Einblicke in moderne und traditionelle Forstwirtschaft Thomas Hoffmann 18.08.2026, 10:00 Uhr

i Manuela Zimmermann zeigt Kindern und Erwachsenen, wie das historische, aber inzwischen wieder verstärkt praktizierte Holzrücken mit Pferden funktioniert. Röder-Moldenhauer

Vom Harvester bis zum Pferdegespann: Beim Tag der offenen Tür in Hachenburg zeigten Förster, wie Tradition und Hightech den Wald für die Zukunft formen. Besucher erhielten überraschende Einblicke ins tägliche Forsthandwerk.

Es waren spannende und unterhaltsame Einblicke in die Welt der Forstwirtschaft, die das Forstamt Hachenburg und das Waldbildungszentrum kürzlich boten. Über den Tag verteilt erlebten Hunderte Besucher hautnah, was tagtäglich in den Wäldern und bereits im Vorfeld von Holzernte, Bepflanzung und technischer Vorbereitung passiert.







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