Ein zweiter Bewerber fürs Hachenburger Krankenhaus

Was wird mit den insolventen DRK-Krankenhäusern in Hachenburg und Kirchen? Inzwischen ist das Hauptverfahren eröffnet. Und der Insolvenzverwalter verhandelt weiter mit interessierten Betreibern. Für Hachenburg sollen es derer zwei sein.

Auch mit der planmäßigen Eröffnung des Hauptverfahrens für die insolvente DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz durch den Beschluss des Amtsgerichts Mainz vom 1. März ist die Zukunft der Westerwälder Standorte Kirchen und Altenkirchen-Hachenburg noch nicht klar. Für diese Standorte liegen Angebote vor, die sich weiterhin in Abstimmung mit dem potenziellen neuen Träger und der Insolvenzverwaltung befinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Consilium Rechtskommunikation im Auftrag der DRK-Krankenhausgesellschaft. Des Weiteren wird dort bestätigt, dass der Westerwaldkreis und der Landkreis Altenkirchen ihre Bereitschaft erklärt haben, mögliche Liquiditätslücken für drei Monate zu decken. Auf Nachfrage bestätigt Consilium, dass es neben dem Interesse der Diakonie in Südwestfalen für alle drei Standorte für Hachenburg einen zweiten Interessenten gibt. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich dabei um die Evangelisches Krankenhaus Dierdorf/Selters gGmbH handeln.

Neuwied in trockenen Tüchern

Für die ebenfalls von der Insolvenz betroffenen DRK-Häuser in Neuwied und Alzey sind laut der Pressemitteilung Lösungen gefunden. „Die Vertragsverhandlungen mit der Marienhaus-Gruppe für den Standort Neuwied sind abgeschlossen, die entsprechenden Verträge sind bereits unterzeichnet. Der Trägerwechsel ist zum 1. April vorgesehen. Der Plan für den Standort Alzey sieht eine Rekommunalisierung vor. Der Kreis trägt in der angedachten Übergangszeit potenzielle Finanzschwächen für die nächsten vier Monate“, heißt es wörtlich. Die Verhandlungen mit den möglichen Investoren beziehen laut Consilium in der Regel auch die Medizinischen Versorgungszentren mit ein. „Es ist wahrscheinlich, dass diese aufgrund der örtlichen und operativen Nähe zusammen mit dem Krankenhaus an dem jeweiligen Standort auf die entsprechenden neuen Trägerlösungen übergehen“, ist in der Pressemitteilung zu lesen. Hierüber seien die Mitarbeiter der einzelnen Standorte in den vergangenen Tagen in Belegschaftsversammlungen informiert worden. Die Fortführungsverhandlungen seien auf einen größtmöglichen Arbeitsplatzerhalt gerichtet. Für den Betrieb der Einrichtungen ergäben sich im neuen Verfahrensabschnitt keine Änderungen, die Patientenversorgung laufe vollumfänglich weiter. Die Löhne und Gehälter seien gesichert und würden ab sofort wieder aus dem allgemeinen Geschäftsbetrieb bezahlt.

Insolvenzverwalter optimistisch

Auch Insolvenzverwalter Rainer Eckert wird zitiert: „In den vergangenen Monaten des vorläufigen Verfahrens haben wir eine gute Ausgangsbasis für die langfristige Lösungsfindung der DRK-Krankenhäuser und MVZ in Rheinland-Pfalz schaffen können. Diese gilt es in den nächsten Wochen zu konkretisieren. Die langfristige Sicherung der Versorgungsstrukturen an den einzelnen Standorten hat für uns weiterhin Priorität“, so der Jurist.