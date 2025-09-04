Den „normalen“ Weg, den Verlag seines Vaters zu übernehmen, ist Harry Rowohlt nicht gegangen. Stattdessen verwirklichte er sich auf anderen Feldern. Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage wurde nun seine Biografie vorgestellt.

„Ein gutes Buch braucht keine Handlung, wer Action will, soll zum Catchen gehen“ soll Harry Rowohlt einmal gesagt haben. Das Buch über sein Leben zeigt aber: An Action hat es ihm nie gemangelt. Alexander Solloch porträtiert auf rund 300 Seiten das bewegte Leben des Übersetzers, Schriftstellers, Hörbuchsprechers und Schauspielers und hat dazu im Rahmen der Westerwälder Literaturtage eine Lesung im Kunst- und Kulturzentrum b-05 in Montabaur gehalten. Die Biografie „Harry Rowohlt. Ein freies Leben.“ erzählt davon, wie Rowohlt sich von den Erwartungen seiner Familie, die Besitzer des berühmten Rowohlt-Verlages, befreien konnte und seinen eigenen Lebensweg mit vielen Höhen und Tiefen gegangen ist.

Auf Harry Rowohlt kam Alexander Solloch, weil er viele seiner Werke, wie die von ihm gesprochenen „Pu der Bär“-Hörspiele schon früh schätzen lernte. „Trotzdem ist das Buch keine Heiligenschrift“ betont Solloch. Es zeigt, was Fans und Kritiker Rowohlts längst wissen: Rowohlt war eine außergewöhnliche Persönlichkeit, hatte seinen ganz eigenen Humor und Stil. Aber es bietet auch einen Blick hinter die Kulissen. In sechs Kapiteln erhält der Leser tiefe Einblicke in seine Kindheit und Jugend, Beziehungen und Freundschaften, aber auch in seine Arbeit als Übersetzer. Von einem ganz anderen Blickwinkel lernt man den Sohn des Rowohlt-Verlagsgründers kennen, wenn es um seine inneren Kämpfe und seinem Unvermögen, sich anzupassen, geht.

Den Verlag bezeichnete er als „Straflager“

Natürlich kommt die Biografie auch nicht ohne die ein oder andere Rowohlt-getreue Abschweifung aus. „Die Biografie ist auch eine Befreiungsgeschichte“, erzählt Solloch. Harry Rowohlt sollte eigentlich in die Fußstapfen seines Vaters treten und den Rowohlt-Verlag übernehmen, lehnte es aber ab, ins Verlagswesen einzusteigen und bezeichnete den Rowohlt-Verlag sogar als „Straflager“. Nach einem intensiven Prozess der Selbstfindung wirkte Rowohlt dann als Übersetzer und prägte seinen ganz eigenen Stil. Als Schauspieler trat er im ARD-Dauerbrenner „Lindenstraße“ als „Penner Harry“ auf.

Hauptberuflich ist Alexander Solloch Literaturredakteur beim NDR, die Biografie ist sein erstes Buch, an dem er rund vier Jahre gearbeitet hat. „Durch meinen Hauptberuf hatte ich immer genug Ablenkung, so bin ich Harry Rowohlt nie leid gewesen“ schildert er. Allerdings habe das Recherchieren und Schreiben auch mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich erwartet. „Es gab auch Momente, in denen ich dachte, ich schaffe es nicht“. Bei seiner Recherche hat Alexander Solloch besonders Harry Rowohlts Frau Ulla geholfen, die ihm viel über ihren verstorbenen Mann erzählen konnte. Außerdem war Rowohlt ein leidenschaftlicher Briefschreiber: „Ich hatte 15 Leitz-Ordner voller Briefe, durch die ich mich wühlen konnte“ berichtet der Auto. „Und dabei war jeder Brief von Harry Rowohlt unterhaltsam, selbst wenn es ein Briefwechsel mit den Stadtwerken war“.

Ein schönes, sonderbares, zu kurzes Leben

Nach der so intensiven Auseinandersetzung mit dem Übersetzer und Künstler kommt Solloch zu dem Schluss: „Harry Rowohlt hatte ein schönes, sonderbares, zu kurzes Leben“. Rowohlt ist 2015 an Lungenkrebs verstorben. 2025 wäre er 80 Jahre alt geworden, pünktlich dazu erschien in diesem März die Biografie beim „Kein & Aber Verlag“. Der Verlag war schon Rowohlts Lieblingsverlag gewesen, auch die „Pu der Bär“-Hörspiele und viele andere von Rowohlts Werken wurden hier veröffentlicht.

Für Alexander Solloch, der hauptsächlich beim Radio arbeitet, war das Schreiben eines ganzen Buches eine neue Tätigkeit. Offenbar hat er aber Gefallen daran gefunden, denn das zweite Buch ist schon in Planung. Viel verrät Solloch darüber aber noch nicht. „Ganz grob wird es in den Kosmos von Harry Rowohlt passen“, gibt er preis. Für weitere Infos ist aber wohl noch etwas Geduld gefragt.