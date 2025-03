Bei einem Treffen der Sozialdemokraten in Stahlhofen am Wiesensee wurden langjährige Mitglieder geehrt. Die Teilnehmer der Veranstaltung bekamen zudem nicht nur Heringe, sondern vor allem auch Informationen von prominenten Rednern serviert.

Das Heringsessen der SPD Westerburger Land hat Tradition und wurde in diesem Jahr zu einer besonderen Ehrungsrunde: Rund 90 Anmeldungen gab es für diesen Abend im Dorfgemeinschaftshaus von Stahlhofen am Wiesensee, darunter von Dieter Kaiser, der sage und schreibe seit 70 Jahren Mitglied in der SPD ist.

Dafür wurde er von Hendrik Hering, Tanja Machalet und Dörte Schall (Landesministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung) geehrt. Der Westerburger ergriff das Wort und schilderte, wie er am 1. Mai 1955 von Helmut Fink in die Partei aufgenommen wurde. Schon sein Vater sei SPD-Mitglied gewesen und im Herzen immer ein Sozialdemokrat. Und das in schwierigen Zeiten. „Die Ereignisse in der Welt und auch die Wahlergebnisse machen angst und bange“, bekannte Kaiser, der vehement dazu aufforderte, sich mit allen Kräften dagegen zu wehren, dass sich Zustände wie im Dritten Reich wiederholen könnten. Mucksmäuschenstill war es im Dorfgemeinschaftshaus, als Kaiser dann über die Bombardierung Westerburgs vor 80 Jahren berichtete, die er als achteinhalbjähriger Bub miterleben musste.

Neben Dieter Kaiser wurden noch drei weitere langjährige Genossen geehrt: Thomas Schneider (25 Jahre), Helmut Kalowsky (40 Jahre) und Hansjürgen Krämer (50 Jahre). Sie erhielten den wohlverdienten Applaus von den zahlreichen Gästen, zu denen SPD-Mitglieder aus anderen Ortsvereinen, Bürgermeister auf Orts- und Verbandsgemeindeebene ebenso gehörten wie Vertreter von Hilfsorganisationen und Vereinen. Ein besonderer Dank des veranstaltenden Ortsvereins Westerburger Land galt dem Hausherren, Ortsbürgermeister Frank Butterweck.

i Nach der Ehrung (von links): Tanja Machalet, Dörte Schall, Helmut Kalowsky, Dieter Kaiser, Thomas Schneider, Hansjürgen Krämer und Hendrik Hering. Röder-Moldenhauer

Bevor der leckere Schmaus – bereitgestellt vom Gasthof Rückert – beginnen konnte, gab es geistige Kost. Eingeleitet von Musik durch Johannes Kalowsky, sprachen Hering, Machalet und Schall zu den Herausforderungen der Zeit und aktuellen Ereignissen. Dann bot das Heringsessen die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre bei Speisen und Getränken mit den politischen Mandatsträgern, mit kommunalen Verantwortungsträgern und engagierten Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen.

Mit einem Kompliment an den Ortsverein eröffnete der Präsident des Landtags seine Ansprache: „Ihr macht das hervorragend. Ich finde es toll, dass so viele Ehrenamtliche hier sind, das sind die, welche die Region lebendig halten.“ Die Feststellung, dass auch Vertreter anderer Parteien am Heringsessen teilnahmen, nutzte Hering für die Überleitung zu seinen Ausführungen rund um das Thema demokratischer Zusammenhalt, zu der es keine seriöse Alternative gäbe.

i Bei der gut besuchten Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus von Stahlhofen am Wiesensee sprach Dörte Schall über ihre Arbeit, die Vielseitigkeit des Sozialstaates und die Herausforderungen der Digitalisierung im Land. Röder-Moldenhauer

Tanja Machalet war gerade von den Abstimmungen im Bundestag aus Berlin zurückgekehrt und berichtete davon. Es gehe um einen Dreiklang von äußerer, innerer und sozialer Sicherheit, führte sie aus. Ziel müsse sein, das Vertrauen der Menschen wiederzugewinnen. „Wir müssen uns gut aufstellen“, erklärte sie mit Blick auf die Landtagswahl 2026.

Dörte Schall betonte, dass sie sehr gerne zu diesem Termin gekommen sei, der ganz früh bei ihr angefragt worden sei, als sie erst wenige Tage im Amt war. Sie ging auf die Wichtigkeit und Vielseitigkeit des Sozialstaates ein, die Transformation als Wandel in der Arbeitswelt, der jeden betreffe, und betonte: „Ich finde, es ist wichtig, dass jeder die Chance hat, an der Digitalisierung teilzunehmen.“ Dazu gehören technische Möglichkeiten. Und um diese zu schaffen, sei es wichtig, als Flächenland eine laute Stimme zu haben, wenn es beispielsweise um den Ausbau von Breitband, Glasfaser und um die Mobilfunkabdeckung geht. Diese betrage in Rheinland-Pfalz zwar 97 Prozent, doch das nütze nichts, wenn man im eigenen Haus über diese Möglichkeit nicht verfüge. „Bei der Infrastruktur geht es um Glasfaser, wir wollen dafür sorgen, dass das jeder Haushalt bekommt“, erklärte Schall.