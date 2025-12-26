40 Jahre Praxis Adjami Ein Pionier der Kieferorthopädie im Westerwald Mariam Nasiripour 26.12.2025, 15:00 Uhr

i Faez Adjami (Zweiter v. rechts) feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen seiner kieferorthopädischen Praxis in Westerburg. Seine Söhne Philippe, Fredric und Patrick Adjami (von links) sind in die Fußstapfen des Vaters getreten. Praxis Adjami

Vor vier Jahrzehnten hat Faez Adjami seine kieferorthopädische Praxis in Westerburg eröffnet. Der heute 73-Jährige kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. Mittlerweile sind er und seine Söhne an vier Standorten aktiv.

Im Jahr 1985 eröffnete Faez Adjami die erste Praxis für Kieferorthopädie im Westerwald. Nur in Montabaur habe es eine weitere kieferorthopädische Praxis gegeben. Der heute 73-Jährige habe sich mit seiner Frau Westerburg angeschaut und war sehr angetan von der Stadt.







Artikel teilen

Artikel teilen