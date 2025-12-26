Ein Pionier der Kieferorthopädie im Westerwald 

Vor vier Jahrzehnten hat Faez Adjami seine kieferorthopädische Praxis in Westerburg eröffnet. Der heute 73-Jährige kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. Mittlerweile sind er und seine Söhne an vier Standorten aktiv.
Im Jahr 1985 eröffnete Faez Adjami die erste Praxis für Kieferorthopädie im Westerwald. Nur in Montabaur habe es eine weitere kieferorthopädische Praxis gegeben. Der heute 73-Jährige habe sich mit seiner Frau Westerburg angeschaut und war sehr angetan von der Stadt.