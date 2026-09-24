Was Herbert Orthey so tüftelt
Ein Müllkalender-Wetter-Kuckucksuhr-Radio aus Hattert
Diese digitale Wetterstation mit einer Reihe von Extras hat Herbert Orthey in sechs bis sieben Wochen gebaut.
Diese digitale Wetterstation mit einer Reihe von Extras hat Herbert Orthey in sechs bis sieben Wochen gebaut.
Markus Kratzer

Herbert Orthey gehen die Ideen nicht aus. Der Tüftler aus Hattert hat jüngst mit seinem digitalen Abfallkalender für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat der rüstige Rentner aus dem Westerwald nachgelegt – und diese „Erfindung“ wartet mit vielen Extras auf.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Häuserzeile in Fachwerkoptik, in der Mitte zwei Displays mit diversen bunten Symbolen und darüber, unter dem Dach, eine erst einmal verschlossene Klappe, auf der ein Smiley den Betrachter anlächelt. Was dort auf dem Tisch von Herbert Orthey steht, ist das neueste Werk des Tüftlers aus Hattert.
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