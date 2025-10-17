Training für Vierbeiner Ein Lebensweg mit aktiven Hunden 17.10.2025, 12:00 Uhr

i Für Agility brauchen Hund und Hundebesitzer eine sehr gute Fitness. Thomas Nico Meuter

Gebrauchshunde brauchen eine Aufgabe, um körperlich und im Kopf ausgelastet zu sein, sagt Elke Werner, die Ende September den dritten Platz bei der Bundessiegerprüfung, der Deutschen Meisterschafte der Gebrauchshunde belegte.

. Ihren ersten Hund, einen Cocker Spaniel, bekam sie mit neun Jahren. Bis dahin hatte sich ihre Mutter geweigert, einen Hund anzuschaffen. Doch nach ihrem schweren Unfall und der nachfolgenden OP versprach ihre Mutter ihr einen Hund. Mit dem Hundesport habe Elke Werner vor 30 Jahren angefangen.







