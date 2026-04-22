75 Jahre in Chören gesungen Ein Leben für den Gesang Hans-Peter Metternich 22.04.2026, 06:00 Uhr

i Die Vorsitzende des gemischten Chores Thalia Ebernhahn, Heidi Ambrus, dankt Norbert Görg für 75 Jahre Pflege des Chorgesanges in den Reihen der Thalia-Sängerinnen und Sänger. Michael Karbach

Seit 75 Jahren ist Norbert Görg aus Ebernhahn im Gesangsverein aktiv. Von seinen Freunden wird er sogar „Urgestein der Gesangs- und Chorszene“ genannt. Was hat ihn damals angetrieben, mit dem Singen anzufangen? Unsere Zeitung hat mit Görg gesprochen.

„Singe, wem Gesang gegeben.“ Wenn einer diesen Wahlspruch ein Leben lang gelebt hat, dann ist das Norbert Görg aus Ebernhahn, der bei dem jüngsten Konzert „seines“ Gesangsvereines Thalia Ebernhahn für sage und schreibe 75 Jahre aktives Singen ohne Unterbrechung mit Ehrungen und Elogen bedacht wurde.







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