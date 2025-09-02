Der gemischte Chor Eintracht Musica Viva Welschneudorf stellte bei seinem Sommerkonzert das Motto „All you need is love“ in den Vordergrund. Der gleichnamige Beatles-Song zog sich durch das Programm, das auch hochkarätige Solisten mitgestalteten.

Der gemischte Chor Eintracht Musica Viva Welschneudorf hatte zu seinem Sommerkonzert in die Kurfürstenhalle eingeladen – zu einem Konzert, das die vielen Zuhörer sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden. Unter dem Motto „All you need is love“ wurde das große Thema „Liebe“ in all seinen Ausprägungen und Facetten musikalisch umgesetzt. Und der gleichnamige Beatles-Song zog sich wie ein roter Faden durch das zweistündige Programm, das zwar lang, aber niemals langweilig war.

Gemeinsam mit dem Folklore-Chor Montabaur, der ebenso wie der Gastgeber unter der Leitung von Regine Reisinger steht, ging es bei dem Repertoire um Leidenschaft, Zuneigung, verschmähte Liebe, also das gesamte Spektrum, was Liebe ausmacht, ganz wie im richtigen Leben. Die Begleitung am Konzertflügel lag in den Händen von Rainer Mies und Jan Martin Chrost aus Bad Ems. Neben dem chormusikalischen Part überzeugte vor allem auch das solistische Programm.

„Wir sind eigentlich eher eine Wohnzimmerband, so spielen wir heute halt in einem sehr großen Zimmer.“

Marco Kilian sammelte erste musikalische Erfahrungen im Welschneudorfer Kinderchor – der Berufssänger am Koblenzer Stadttheater war nun in zwei Formationen in seiner Heimatgemeinde auf der Bühne.

Mit Route 66 stand ein Duo auf der Bühne, das dem Publikum aus früheren Auftritten bestens bekannt war. Marco Kilian, Berufssänger am Stadttheater in Koblenz, wusste nicht nur mit seiner ausgeprägten Stimme zu überzeugen, sondern spielte Gitarre dazu und führte die Zuhörer mit einfühlsamen Worten in Melodien und Texte ein. Tom Richter, Bassist und Sänger, war die ideale Ergänzung dazu. „Wir sind eigentlich eher eine Wohnzimmerband, so spielen wir heute halt in einem sehr großen Zimmer“, meinte Kilian augenzwinkernd. Und wie sie spielten und sangen, das war nur ein Vorgeschmack auf das, was beim zweiten Auftritt noch kommen sollte.

i Lorena Seegler, die ebenso wie ihr Onkel Marco Kilian ihre ersten musikalischen Erfahrungen im damaligen Welschneudorfer Kinderchor machte und mittlerweile in der Musicalszene eine feste Größe ist, beeindruckte unter anderem Songs aus „Jekyll and Hyde“ Rolf Hardt

Lorena Seegler, die ebenso wie ihr Onkel Marco Kilian ihre ersten musikalischen Erfahrungen im damaligen Welschneudorfer Kinderchor machte und mittlerweile in der Musicalszene eine feste Größe ist, beeindruckte neben Songs aus „Jekyll and Hyde“ und „The Notebook“ vor allem mit einem eher profan wirkenden Titel „Neu im vierten Stock“. Hier konnte sie sich musikalisch ausleben und zeigen, was in ihr steckt. Insbesondere die perfekt vorgetragenen Koloraturen waren es, die das Publikum mit tosendem Applaus honorierte.

Über „Du passt so gut zu mir“ von den Comedian Harmonist und „Ich brauche keine Millionen“, das schon Johannes Heesters im Programm hatte, von den vereinten Gastgebern freuten sich vor allem die älteren Zuhörer. Auch ein Song von Elvis Presley sowie der Tanz der Eliza Dolittle aus „My Fair Lady“ gehörten zum Chorrepertoire.

Mit dem Ohrwurm von der Münchener Freiheit „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“, dem herzzerreißenden Lied einer unerfüllten Liebe in „Killing me softly“, dem Abba-Titel „Gimme, Gimme“ und einem Querschnitt französischer Liebeslieder hatten die Sängerinnen und Sänger den Geschmack des Publikums getroffen. Für die Vielfalt des Programms sorgte das Sextett Blechschaden Koblenz, das auch die Pause mit seinen Beiträgen überbrückte.

i Tom Richter (von links, Bass und Gesang), Caterina Maier (Gesang) und Marco Kilian (Gitarre und Gesang) landeten mit "The Rose" einen Volltreffer beim Publikum in der Kurfürstenhalle. Rolf Hardt

Unmittelbar vor dem Finale baten Tom Richter und Marco Kilian zum zweiten Mal um die Aufmerksamkeit der Konzertbesucher, diesmal mit Verstärkung als Trio. Caterina Mayer, nicht nur in unserer Region ein Begriff für hervorragende Vokalmusik, passte perfekt zu den beiden. Sie kann auf eine interessante musikalische Vergangenheit zurückblicken mit Engagements in vielen bekannten Häusern, so zum Beispiel im Nationaltheater Weimar.

Das Trio interpretierte „Shallow“ von Lady Gaga sowie „Imagine“ aus der Feder von John Lennon. Doch mit „The Rose“ von Amanda McBroom landeten sie einen absoluten Volltreffer, bei dem im wahrsten Sinne des Wortes kein Auge trocken blieb. Bürgermeister Ralf Heibel zeigte während des Programms seine Begeisterung: „Ich bin tief beeindruckt, von dem, was ihr uns heute geboten habt. Davon wird man noch lange sprechen.“ Nach dem Finale mit allen Akteuren bedankte sich das sehr aufmerksame Publikum mit lang anhaltendem Applaus und nahm den Ohrwurm „All you need is love“ mit nach Hause.