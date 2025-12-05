Benefizkonzert im Schloss Ein Herz füreinander und für arme Menschen in Indien Hans-Peter Metternich 05.12.2025, 14:16 Uhr

i Shanti Normann (rechts) hatte für ihr Konzert im Kuppelsaal des Montabaurer Schlosses das „Duo Jadeherz“ mit Ricarda Bosse und Peter Bongard gewinnen können. Eine denkbar gute Wahl für einen Hoffnung weckenden Abend. Hans-Peter Metternich

Shanti Normann wurde einst in eine liebevolle Familie in Horressen adoptiert. Für ihr „Hilfsprojekt Santi“, das Menschen in ihrer Heimat Indien unterstützt, dankte nun ihren Unterstützern mit einem Benefizkonzert.

Im voll besetzten Kuppelsaal auf Schloss Montabaur pulsierte am Donnerstagabend bei einem Benefizkonzert ein „Jadeherz“. Nicht kalt wie Stein, vielmehr durchwoben von innerer Wärme und unendlich viel Hoffnung verbreitend. Ricarda Bosse und Peter Bongard erzählten als “Duo Jadeherz“ Geschichten in Klängen und Worten – Geschichten von Sehnsucht, von schönen wie schweren Augenblicken, vom Fallenlassen und Aufstehen.







Artikel teilen

Artikel teilen