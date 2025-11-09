Premiere in Heiligenroth Ein heiteres Verwirrspiel um eine Leiche Hans-Peter Metternich 09.11.2025, 11:27 Uhr

i Am vergangenen Freitag führte die Theatergruppe "Heljererer Koppelducker" ihr neues Stück auf. Die Ärztin (rechts Judith Gläser) ist darin auch als Kommissarin im Einsatz. Hans-Peter Metternich

Ein großes Erbe, zwei Landstreicher, die einen Gutshof ausrauben wollen und eine Leiche sind die Zutaten des Stücks „Tango zum Leichenschmaus“. In gekonntem „Heljererer“ Dialekt haben die Heiligenrother „Koppelgucker“ ihre Premiere gegeben.

Die Heiligenrother „Koppelgucker“ haben wieder zugeschlagen – und tun das auch noch mehrmals. Nach drei Jahren schauspielerischer Abstinenz des „Heljererer“ Mundarttheaters verwandelte sich der Saal im heimischen Gasthaus zur Linde temporär in ein Lustspieltheater.







