Erfolg im Motorsport Ein Hauch der DTM weht auch durch Alpenrod 20.11.2025, 17:00 Uhr

i Mit dem Team Manthey EMA und Fahrer Ayhancan Güven hat Chefmechaniker Alexander Fischer (Foto) aus Alpenrod in diesem Jahr die DTM gewonnen. Aus Dank hat Siegerpilot Güven dem 52-jährigen Fischer seinen Helm sowie den Pokal vom letzten Saisonrennen 2025 geschenkt. Röder-Moldenhauer

Alexander Fischer weiß, wann es auf Millisekunden ankommt. Denn die können im Motorsport entscheidend sein – so wie in dieser Saison in der DTM, an deren Ende der 52-Jährige erst ein Wechselbad der Gefühle und dann einen großen Triumph erlebte.

Privat ist Alexander Fischer mit dem Auto lieber ruhig und gemütlich unterwegs. Doch beruflich geht es bei dem Alpenroder immer um die größtmögliche Geschwindigkeit. Dass er seinen Job beherrscht, hat der 52-Jährige jetzt erneut unter Beweis gestellt: Als Chefmechaniker des Teams Manthey EMA hat er mit dem türkischen Fahrer Ayhancan Güven vor Kurzem die DTM-Saison 2025 gewonnen.







