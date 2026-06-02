Worte der Wertschätzung und Lobs sowie ein attraktives Rahmenprogramm bildeten den Schwerpunkt beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Nenternshausen, der jetzt mit einer coronabedingten Verspätung stattfand.
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Fünf Jahre später als vorgesehen, wird in diesem Jahr der 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen nachgefeiert. Dem runden Jubiläum, das eigentlich 2021 schon anstand (die Wehr wurde 1871 gegründet), machte die Corona-Pandemie seinerzeit einen Strich durch die Rechnung.