Nentershausen feiert fulminant Ein Feuerwehr-Jubiläum mit fünf Jahren Verspätung Hans-Peter Metternich 02.06.2026, 13:00 Uhr

i 112 Jubilare der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen, im Alter von 6 bis 86 Jahren, präsentieren sich dem Publikum beim Kommers am Samstagabend in der voll besetztem heimischen Freiherr-vom-Stein-Halle. Hans-Peter Metternich

Worte der Wertschätzung und Lobs sowie ein attraktives Rahmenprogramm bildeten den Schwerpunkt beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Nenternshausen, der jetzt mit einer coronabedingten Verspätung stattfand.

Fünf Jahre später als vorgesehen, wird in diesem Jahr der 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen nachgefeiert. Dem runden Jubiläum, das eigentlich 2021 schon anstand (die Wehr wurde 1871 gegründet), machte die Corona-Pandemie seinerzeit einen Strich durch die Rechnung.







Artikel teilen

Artikel teilen