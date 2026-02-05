Buch zur Lokalhistorie
Ein Blick in die alte Montabaurer Geschäftswelt
Walter Ebert präsentiert sichtlich stolz seine drei Bücher.
Hans-Peter Metternich

In den 1960er- und 1970er-Jahren führte die B49 noch mitten durch Montabaur und die Geschäftswelt florierte. An diese Zeit erinnert Walter Eberth aus Horressen in seinem neusten Buch.

Lesezeit 1 Minute
Walter Eberth aus Horressen hat in seinem Leben neben seiner beruflichen Tätigkeit eine ganze Menge erlebt und erreicht. Viele seiner Aktivitäten fokussierten sich auf karitative Hilfe, wofür er bisher schon 35.000 Euro zusammengebracht hat. In zwei seiner Bücher schildert er seine Erlebnisse und lässt alle Interessierten an vielen Episoden teilhaben.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder Zeitung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren