Buch zur Lokalhistorie Ein Blick in die alte Montabaurer Geschäftswelt Hans-Peter Metternich 05.02.2026, 12:00 Uhr

i Walter Ebert präsentiert sichtlich stolz seine drei Bücher. Hans-Peter Metternich

In den 1960er- und 1970er-Jahren führte die B49 noch mitten durch Montabaur und die Geschäftswelt florierte. An diese Zeit erinnert Walter Eberth aus Horressen in seinem neusten Buch.

Walter Eberth aus Horressen hat in seinem Leben neben seiner beruflichen Tätigkeit eine ganze Menge erlebt und erreicht. Viele seiner Aktivitäten fokussierten sich auf karitative Hilfe, wofür er bisher schon 35.000 Euro zusammengebracht hat. In zwei seiner Bücher schildert er seine Erlebnisse und lässt alle Interessierten an vielen Episoden teilhaben.







