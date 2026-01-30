„Energiewende vor Ort“ Eigenen Strom produzieren: So hilft Niedererbach Mariam Nasiripour 30.01.2026, 18:00 Uhr

Wärmepumpe oder Photovoltaik? In der Erlenbachhalle informierten neun regionale Firmen über neue Energietechnik. Während Bürger Rat bei der Verbraucherzentrale suchten, prüft die Kommune parallel die Möglichkeit eines zentralen Kaltnahwärmenetzes.

Nachhaltig heizen und Strom aus erneuerbaren Energien sind auch in Niedererbach ein Thema. Die Gemeinde hatte nun im Rahmen ihres Quartierskonzepts zum Marktplatz „Energiewende vor Ort“ in das Haus Erlenbach eingeladen. Von 17 bis 20 Uhr informierten neun regionale Aussteller unter anderem über nachhaltige Wärmeversorgung und Elektrotechnik.







