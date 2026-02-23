Eidt: Motivation ist nicht Macht, sondern Verantwortung

Neun Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 6 (Montabaur) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Johannes Eidt. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der Partei Volt selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Johannes Eidt tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 6 – Montabaur für die Partei Volt an.