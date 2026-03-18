Ehrenamt gefragt: Menschen, denen es aus Erkrankungs- oder Altersgründen nicht möglich ist, formelle Dinge selbst zu erledigen, können sich von rechtlichen Betreuern unterstützen lassen. Doch für die interessante Aufgabe fehlt es an „Nachwuchs“.
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Der Bedarf an ehrenamtlichen Betreuern wächst. Wenn sich eine erwachsene Person aufgrund von Krankheit, Behinderung oder psychischer Erkrankung selbst nicht mehr um ihre rechtlichen Belange kümmern kann, dann benötigt sie jemanden, der ihre Interessen für sie wahrnimmt – unsere Zeitung berichtete.