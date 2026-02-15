Montabaurer Technik-Werkstatt
Ehrenamtler reparieren jetzt in alter Jugendherberge
Günter Maier und Eberhard Fietz beim Löten der Elektronik einer Küchenmaschine.
Günter Maier und Eberhard Fietz beim Löten der Elektronik einer Küchenmaschine.
Katrin Maue-Klaeser

Sie reparieren Dinge, die ansonsten im Müll gelandet wären: Die ehrenamtliche Technik-Werkstatt ist seit etwa zehn Jahren eine Institution in Montabaur. Nun sind die fleißigen Handwerker in neuen Räumen zu finden.

Lesezeit 2 Minuten
Ob Staubsauger, Küchenmaschinen, Lampen oder auch Fahrräder – die Liste von Gegenständen, die das Team der Montabaurer Technik-Werkstatt schon repariert hat, ist lang. Vor etwa zehn Jahren fanden sich die engagierten Rentner zusammen, um der Wegwerfgesellschaft den Kampf anzusagen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren