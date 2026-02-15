Montabaurer Technik-Werkstatt Ehrenamtler reparieren jetzt in alter Jugendherberge Thorsten Ferdinand 15.02.2026, 12:00 Uhr

i Günter Maier und Eberhard Fietz beim Löten der Elektronik einer Küchenmaschine. Katrin Maue-Klaeser

Sie reparieren Dinge, die ansonsten im Müll gelandet wären: Die ehrenamtliche Technik-Werkstatt ist seit etwa zehn Jahren eine Institution in Montabaur. Nun sind die fleißigen Handwerker in neuen Räumen zu finden.

Ob Staubsauger, Küchenmaschinen, Lampen oder auch Fahrräder – die Liste von Gegenständen, die das Team der Montabaurer Technik-Werkstatt schon repariert hat, ist lang. Vor etwa zehn Jahren fanden sich die engagierten Rentner zusammen, um der Wegwerfgesellschaft den Kampf anzusagen.







Artikel teilen

Artikel teilen