Bewegung an der frischen Luft, garniert mit Geselligkeit und guter Verpflegung – dieses Rezept ist für Wanderer mehr als verlockend. Dass das Gelingen von einer weiteren Hauptzutat abhängt, beweist die regelmäßige Vier-Dörfer-Tour.
Seit zehn Jahren laden die Ortsgemeinden Bannberscheid, Boden, Moschheim und Niederahr am Tag der Deutschen Einheit zur Vier-Dörfer-Tour ein. Ein Wanderspektakel, das die Verbundenheit verschiedener Gemeinden und Verbandsgemeinden in der Region symbolisieren soll.