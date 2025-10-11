Vier-Dörfer-Tour im Westerwald
Ehrenamt ist das Gerüst des beliebten Wandertags 
Die Vertreter der vier Orte gaben in Moschheim den Startschuss für die jüngste Vier-Dörfer-Tour (von rechts): Jürgen Eulberg (Niederahr), Sandra König (Boden), Jens Luber (Moschheim) und Georg Holl (links, Bannberscheid). Mit dabei war MdB Harald Orthey (2. von links).
Hans-Peter Metternich

Bewegung an der frischen Luft, garniert mit Geselligkeit und guter Verpflegung – dieses Rezept ist für Wanderer mehr als verlockend. Dass das Gelingen von einer weiteren Hauptzutat abhängt, beweist die regelmäßige Vier-Dörfer-Tour. 

Seit zehn Jahren laden die Ortsgemeinden Bannberscheid, Boden, Moschheim und Niederahr am Tag der Deutschen Einheit zur Vier-Dörfer-Tour ein. Ein Wanderspektakel, das die Verbundenheit verschiedener Gemeinden und Verbandsgemeinden in der Region symbolisieren soll.

