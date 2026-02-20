Betreiber sucht neuen Pächter
Ehemaliges Pettinari’s soll Gastronomiebetrieb bleiben
Für das ehemalige Restaurant Pettinari's wird weiterhin ein neuer Pächter gesucht.
Birgit Piehler

Es ist ein Herzstück der Westerwald-Arkaden in Höhr-Grenzhausen. Doch das ehemalige Restaurant Pettinari’s steht schon seit Ende des Jahres 2024 leer. Nun äußert sich der Betreiber zur Zukunft des Ladenlokals.

Die Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants Pettinari’s in Höhr-Grenzhausen sollen wieder an einen Gastronomen vermietet werden. Dies teilte die Pressestelle der Westerwald-Arkaden auf Anfrage unserer Zeitung mit. Anderthalb Jahre nach der Schließung des Betriebs gibt es allerdings noch keinen neuen Pächter, so eine Sprecherin der Firma Gform.

