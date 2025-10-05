Pläne für Ransbach-Baumbach Ehemaliges Gasthaus Zur Post wird Haus für Pflegewohnen 05.10.2025, 17:00 Uhr

i Das markante Gebäude "Zur Post" in der Rheinstraße in Ransbach-Baumbach ist seit Monaten eine Baustelle. Der Investor erklärt nun, was daraus werden soll. Camilla Härtewig

Hinter der historischen Fassade des Gasthauses „Zur Post“ in Ransbach-Baumbach entsteht ein modernes Haus für Pflegewohnen. Investor Cord von Waldthausen plant zwei Wohngemeinschaften mit 18 Zimmern. Die Fertigstellung ist für Sommer 2026 vorgesehen.

Seit Monaten ist die ehemalige Pizzeria im markanten Haus „Zur Post“ an der Rheinstraße eine Baustelle. Mittlerweile steht vom ursprünglichen Gebäude nur noch die gestützte ehemalige Bruchsteinfassade. Unsere Zeitung hat den Investor Cord von Waldthausen von der Waldthausen Bau GmbH gefragt, was er an dem Standort im Herzen der Töpferstadt an der Ecke zur Poststraße plant.







