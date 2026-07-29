Bezug zum Westerwaldkreis Ehemaliger Schulleiter wegen Missbrauchs verurteilt Markus Kratzer 29.07.2026, 16:00 Uhr

i Mit dem sexuellen Missbrauch an einer 14-jährigen Schülerin im Westerwaldkreis musste sich das Amtsgericht Dillenburg auseinandersetzen. Es verurteilte einen ehemaligen Schulleiter zu einer dreijährigen Haftstrafe. Peter Steffen/dpa

Ein Lehrer einer Schule im Westerwaldkreis soll eine damals 14-jährige Schülerin sexuell missbraucht haben. Dafür hat das Amtsgericht Dillenburg den damaligen Schulleiter jetzt verurteilt.

Das Amtsgericht Dillenburg hat den ehemaligen Leiter einer Schule im Westerwaldkreis zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Auf Nachfrage unserer Zeitung erläuterte das Gericht, dass sich der Pädagoge in vier Fällen des sexuellen Missbrauchs an einer Schutzbefohlenen schuldiggemacht hat.







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