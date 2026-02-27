Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 5 bei der Landtagswahl dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Alina Sandrine Ehard. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerberin der Partei Die Linke selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Alina Sandrine Ehard tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) für die Partei Die Linke an.