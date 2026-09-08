Finanzlage der VG Wallmerod Eckpunkte für Haushalt 2027 stehen bereits Angela Baumeier 08.09.2026, 09:00 Uhr

i Ein Investitionsschwerpunkt soll im kommenden Haushaltsjahr das Rathaus sei. Allein für die Restabwicklung der Generalsanierung sind mehr als 1 Million Euro angedacht. Angela Baumeier

Die Verbandsgemeinde Wallmerod wird im kommenden Jahr ihre Investitionstätigkeit mithilfe eines Kredits schultern müssen. Die Steuerkraft sinkt im Vergleich zu diesem Jahr.

Im kommenden Haushaltsjahr wird die Verbandsgemeinde Wallmerod eine Nettoneuverschuldung brauchen, um ihre Investitionen tätigen zu können. Diese soll dann aber möglichst rasch wieder abgebaut werden, also nur temporär sein, wie Bürgermeister Klaus Lütkefedder dem Verbandsgemeinderat bei der Vorstellung der Eckpunkte für das Zahlenwerk erläuterte.







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