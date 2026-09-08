Die Verbandsgemeinde Wallmerod wird im kommenden Jahr ihre Investitionstätigkeit mithilfe eines Kredits schultern müssen. Die Steuerkraft sinkt im Vergleich zu diesem Jahr.
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Im kommenden Haushaltsjahr wird die Verbandsgemeinde Wallmerod eine Nettoneuverschuldung brauchen, um ihre Investitionen tätigen zu können. Diese soll dann aber möglichst rasch wieder abgebaut werden, also nur temporär sein, wie Bürgermeister Klaus Lütkefedder dem Verbandsgemeinderat bei der Vorstellung der Eckpunkte für das Zahlenwerk erläuterte.