Frauenchor „bocapella“
E-Gitarre und Orgel sorgen für spezielles Klangerlebnis
Paul Lammers (Orgel) und Levin Ripkens (E-Gitarre) präsentierten in St. Peter in Ketten in Montabaur ein Konzert mit völlig vers
Paul Lammers (Orgel) und Levin Ripkens (E-Gitarre) präsentierten in St. Peter in Ketten in Montabaur ein Konzert mit völlig verschiedener Klangerzeugung und gegensätzlichen Klangfarben.
Hans-Peter Metternich

Wenn die Kirchenorgel erklingt, erwartet wohl niemand, dass kurz darauf eine E-Gitarre einsetzt. Doch genau dieses ungewöhnliche Zusammenspiel präsentierte das Duo „Pipes & Strings“ beim Geburtstagskonzert des Frauenchors „bocapella“ in Montabaur.

Lesezeit 2 Minuten
Die Konzertreihe „Musik an St. Peter“ in Montabaur ist bekannt für ihre Vielfalt. Nicht zuletzt wegen des musikalischen Angebotes, das der Regionalkantor Andreas Loheide mit viel Fingerspitzengefühl zusammenstellt, damit möglichst alle Freunde anspruchsvoller Musik unterschiedlichster Genres auf ihre Kosten kommen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren