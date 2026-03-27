Wenn die Kirchenorgel erklingt, erwartet wohl niemand, dass kurz darauf eine E-Gitarre einsetzt. Doch genau dieses ungewöhnliche Zusammenspiel präsentierte das Duo „Pipes & Strings“ beim Geburtstagskonzert des Frauenchors „bocapella“ in Montabaur.
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Die Konzertreihe „Musik an St. Peter“ in Montabaur ist bekannt für ihre Vielfalt. Nicht zuletzt wegen des musikalischen Angebotes, das der Regionalkantor Andreas Loheide mit viel Fingerspitzengefühl zusammenstellt, damit möglichst alle Freunde anspruchsvoller Musik unterschiedlichster Genres auf ihre Kosten kommen.