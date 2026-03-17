Weniger Besucher Durchwachsene Winterbilanz für Wildpark Westerwald Camilla Härtewig 17.03.2026, 07:00 Uhr

Schnee, Matsch und steile Wege: Der Winter stellte den Wildpark Westerwald vor Herausforderungen. Trotz eines vielversprechenden Starts blieben bei schlechtem Wetter Besucher aus. Jetzt hofft Leiterin Henrieke Böß auf einen schönen Frühling.

Erstmals hatte der Wildpark Westerwald in Gackenbach auch den Winter über für seine Besucher geöffnet. Die Bilanz fällt laut Henrieke Böß, Leiterin und Geschäftsführerin des Wildparks, durchwachsen aus. Der Start im Oktober und auch noch in Teilen des Novembers sei gut gewesen.







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