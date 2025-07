Alles durch einen Brand verloren, doch eine 80-jährige Frau aus Unnau-Korb gibt nicht auf: Sie möchte perspektivisch an ihrem alten Wohnort wieder neu beginnen. Dazu benötigt sie Hilfe.

Durch ein Feuer hat eine 80-jährige Frau aus Unnau-Korb am 15. Juli nicht nur ihre Katze, sondern auch ihr Wohnhaus sowie ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Um die Seniorin in dieser schwierigen Situation zu unterstützen, hat das Netzwerk Wäller helfen jetzt eine Spendenaktion gestartet. Da sich die Frau die Versicherungskosten für das denkmalgeschützte Objekt nicht leisten konnte, war das Gebäude nicht versichert.

i Am 15. Juli zerstörte ein Feuer das Wohnhaus und die Scheune einer mittellos gewordenen 80-Jährigen aus Unnau-Korb. Über eine Spendenaktion möchte Wäller helfen jetzt Geld sammeln, um den Bauschutt entsorgen zu lassen. Perspektivisch möchte die Frau an ihrem alten Wohnort wieder neu beginnen. Röder-Moldenhauer

Wie der geschäftsführende Vorsitzende von Wäller helfen, Björn Flick, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, konnte die Frau dank spontaner Unterstützung aus dem Freundes- und Bekanntenkreis zunächst mit einigen Kleidungsstücken sowie Hygienartikeln versorgt werden. Aktuell ist sie in der Wohnung einer Freundin in Fehl-Ritzhausen untergebracht. Dort werde noch dringend eine Kühl-Gefrier-Kombination benötigt. Doch das ist für die 80-Jährige nur der erste Schritt: Perspektivisch möchte sie auf ihrem Grundstück in Unnau-Korb wieder neu beginnen.

Das dürfte ein langer Weg werden, berichtet Flick nach einem Gespräch mit der Frau, die durch den Brand emotional noch sehr angeschlagen sei. Rücklagen habe sie keine: Das gesamte Vermögen und die Altersvorsorge seien durch eine Krebserkrankung aufgebraucht worden. Nun gehe es zunächst darum, den Schuttberg, der von ihrem ehemaligen Zuhause übrig geblieben ist, ordnungsgemäß zu entsorgen. Dafür werden circa 20.000 bis 30.000 Euro benötigt, informiert Flick.

Dazu hat Wäller helfen einen Spendenaufruf über die Internetplattform „Go fund me“ getätigt. Aber auch über die bekannten eigenen Kanäle des Netzwerks kann gespendet werden, teilt Björn Flick mit. Im Aufruf schreibt Wäller helfen: „Jetzt zählt unser Zusammenhalt! Wie schon so oft im Westerwald, wenn Not herrscht, wollen wir wieder zeigen, was Gemeinschaft bedeutet. Jeder Euro, jede Geste zählt – damit diese tapfere Dame nicht alleine steht.“

Weitere Infos unter www.waellerhelfen.de oder unter www.gofundme.com/f.haus nach brandschaden-unbewohnbar