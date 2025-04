Starkes Abitur, viele Chancen: Wie sie diese nutzen wollen, und wie sie auf ihre Schulzeit zurückblicken, fragen wir in einer Serie die Jahrgangsbesten im Westerwaldkreis. Weiter geht es mit Lena Buchner vom Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg.

67 Schülerinnen und Schüler haben kürzlich ihr Abitur am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg bestanden und den Erfolg gemeinsam gefeiert. Jahrgangsbeste wurde Lena Buchner mit einem Abiturschnitt von 1,1. Im Interview steht sie Rede und Antwort.

Wie sehen – mit dem besten Abitur am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg „in der Tasche“ – Ihre beruflichen und persönlichen Pläne für die Zukunft aus?

Jetzt, nach der Schule, möchte ich im nächsten halben Jahr erst einmal ein wenig mit Familie und/oder Freunden reisen und etwas Abstand vom Schulalltag gewinnen, bevor es für mich dann vermutlich mit einem Physikstudium weitergehen wird.

Was hat Sie besonders zu Ihrer herausragenden Leistung motiviert?

Motiviert hat mich in den letzten Jahren vor allem, herausfinden zu wollen, was man erreichen kann, wenn man sein Bestes gibt.

Welche Erinnerung/welches Ereignis werden Sie für immer mit Ihrer Schulzeit verbinden?

In Erinnerung bleiben werden mir die gemeinsamen Klassenfahrten, vor allem die Klassenfindungstage in der fünften Klasse, bei denen man, kurz nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule, neue Freunde finden konnte, die den Weg bis zum Abitur und darüber hinaus gemeinsam mit einem bestreiten.

„Die Begeisterung unseres Lehrers für die Physik hat auf uns abgefärbt.“

Lena Buchner

Welches Fach hat Ihnen am meisten Freude bereitet und warum? Sehen Sie Ihre berufliche Zukunft damit verbunden?

Am meisten Spaß hatte ich in den letzten Jahren im Fach Physik, und das nicht nur aufgrund der Experimente, die den Schulalltag auflockern, oder der Faszination daran, die Welt besser verstehen zu können, sondern vor allem auch deshalb, weil die Begeisterung unseres Lehrers auf uns abgefärbt hat. Daher stammt auch der Wunsch, beruflich etwas im Bereich der Physik machen zu wollen.

Welches Hobbys bzw. welche Freizeitbeschäftigung spielt in Ihrem Leben abseits des Schulalltags die wichtigste Rolle und wie kamen sie dazu?

Nachdem ich 2016 erstmals von einer Freundin in die Jungschar mitgenommen wurde, habe ich mich dort direkt wohlgefühlt, sodass ich von da an regelmäßig dort war, zuerst als Teilnehmerin und seit 2020 als Mitarbeiterin. Abseits der Schule verbringe ich deshalb einen Großteil meiner Zeit im CVJM, wo ich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig bin.

Diese 67 jungen Menschen haben das Abitur am Evangelischen Gymnasium Bad Marienberg bestanden:

Nils Allert, Nistertal; Maxim Andruschenko, Hof; Lina Ansari, Friedewald; Denishia Anton Raveendran, Bad Marienberg; Hannah Augustin, Pottum; Jakob Aulmann, Bad Marienberg; Jakob Bach, Hof; Erik Barsegian, Hof; Laura Baumann, Höhn (Oellingen); Anna Julia Benner, Nister-Möhrendorf; Dimitri Bier, Höhn; Michel Brenner, Hachenburg; Lena Buchner, Fehl-Ritzhausen; Raphael Claus, Hahn bei Marienberg; Chiara Louisa Else, Norken; Elia Maya Flick, Rennerod (Emmerichenhain); Alessia Lidia Freitag, Niederroßbach; Viorica Frunza, Derschen; Tom Galante, Norken; Marie Geis, Hahn bei Marienberg; Martin Glanz, Unnau; Adrian Gossmann, Höhn; Fabienne Gros, Rennerod; Jannis Gumbrich, Nistertal; Lara Hansu, Bad Marienberg (Langenbach); Kiyan Hekmat-Fard, Hachenburg; Emely Henn, Höhn; Tom Henn, Dreisbach; Jael Chenoa Hermsdorf-Planitz, Unnau (Korb); Nina Marie Heupel, Rennerod; Johannes Horrix, Mörsbach; Melina Huke, Norken; Casper Fabian Alois Hüsch, Bad Marienberg; Amelie Jung, Hof; Jakob Klees, Höhn; Raphael Emanuel Klein, Herdorf; Philippa Kleinen, Rennerod; Loris Köhler, Daaden; Lisa Kolb, Unnau; Johanna Marie Kray, Oberroßbach; Jan Felix Künkler, Bad Marienberg; Leon Kupecek, Rennerod (Emmerichenhain); Benjamin Leukel, Höhn; Paulina Leukel, Dreisbach; Elias Lorek, Höhn; Nhu Nguyen, Bad Marienberg; Lukas Petri, Hof; Maximilian Patrice Pflaum, Rennerod; Ronja Preuß, Nistertal; Tim Reinhard, Lautzenbrücken; Hannah Tabea Rudolph, Rennerod; Lilli Sarholz, Rennerod; Hannah Sophie Schäfer, Neunkhausen; Kim Maya Scheel, Friedewald; Gorden Schein, Gehlert; Julia Elena Schmidt, Bad Marienberg (Zinhain); Sophie Schneider, Friedewald; Marie Schürg, Hardt; David Sieger, Bad Marienberg; David Bjarne Spahl, Bad Marienberg; Finn David Steup, Nisterau; Melina Emilia Strunk, Norken; Mia Cheyenne Theis, Norken; Jan Malte Usinger, Hachenburg; Noah Voss, Bad Marienberg; Lea Marie Weber, Norken; Melissa Wichmann, Bad Marienberg. red