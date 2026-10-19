Siegesfeier in Marienstatt Druidensteig als schönster Wanderweg 2026 ausgezeichnet Markus Müller 19.10.2026, 12:15 Uhr

i Mit der Übergabe der Urkunde und des Preises am Globetrotter-Wandertag ist der Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren für den Druidensteig jetzt offiziel. Röder-Moldenhauer

Während des großen Globetrotter-Wandertages ist der Druidensteig nun wirklich zum „Deutschlands schönsten Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren gekürt worden. Das wurde am Kloster Marienstatt mit einem bunten Programm gefeiert.

Jetzt ist es amtlich: Mit der Übergabe der Urkunde und des Preises während des großen Globetrotter-Wandertages ist der Druidensteig nun wirklich „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren. Das wurde am Kloster Marienstatt mit einem bunten Programm für Groß und Klein gefeiert.







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