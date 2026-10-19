Siegesfeier in Marienstatt
Druidensteig als schönster Wanderweg 2026 ausgezeichnet
Mit der Übergabe der Urkunde und des Preises am Globetrotter-Wandertag ist der Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ in
Mit der Übergabe der Urkunde und des Preises am Globetrotter-Wandertag ist der Titel „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren für den Druidensteig jetzt offiziel.
Röder-Moldenhauer

Während des großen Globetrotter-Wandertages ist der Druidensteig nun wirklich zum „Deutschlands schönsten Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren gekürt worden. Das wurde am Kloster Marienstatt mit einem bunten Programm gefeiert.

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Jetzt ist es amtlich: Mit der Übergabe der Urkunde und des Preises während des großen Globetrotter-Wandertages ist der Druidensteig nun wirklich „Deutschlands schönster Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren. Das wurde am Kloster Marienstatt mit einem bunten Programm für Groß und Klein gefeiert.
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