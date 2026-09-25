Investitionen im Westerwald DRK verbessert Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen Nadja Hoffmann-Heidrich 25.09.2026, 15:00 Uhr

i Der DRK-Kreisverband Westerwald möchte den Hitzeschutz in seinen Pflegeeinrichtungen verbessern. Dazu sollen auch mobile Klimaanlage wie diese (Symbolfoto) angeschafft werden. Rolf Vennenbernd/dpa

Wie können Senioren in stationären Pflegeeinrichtungen besser vor Hitze geschützt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der DRK-Kreisverband im Westerwald. In den nächsten Jahren sind verschiedene Investitionen dazu geplant.

Um Bewohner und Mitarbeiter in den eigenen Pflegeeinrichtungen besser vor Hitze zu schützen, plant der DRK-Kreisverband Westerwald kräftige Investitionen. Das geht aus einer Presseinfo zur jüngsten Vorstandssitzung des Verbands hervor.Ein von Kreisgeschäftsführer Olaf Reineck vorgestelltes, umfangreiches Konzept sieht unter anderem vor, in den nächsten Jahren in den Seniorenzentren klimatisierte Kälteinseln zu schaffen.







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