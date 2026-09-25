Investitionen im Westerwald
DRK verbessert Hitzeschutz in Pflegeeinrichtungen
Der DRK-Kreisverband Westerwald möchte den Hitzeschutz in seinen Pflegeeinrichtungen verbessern. Dazu sollen auch mobile Klimaan
Der DRK-Kreisverband Westerwald möchte den Hitzeschutz in seinen Pflegeeinrichtungen verbessern. Dazu sollen auch mobile Klimaanlage wie diese (Symbolfoto) angeschafft werden.
Rolf Vennenbernd/dpa

Wie können Senioren in stationären Pflegeeinrichtungen besser vor Hitze geschützt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der DRK-Kreisverband im Westerwald. In den nächsten Jahren sind verschiedene Investitionen dazu geplant. 

Lesezeit 2 Minuten
Um Bewohner und Mitarbeiter in den eigenen Pflegeeinrichtungen besser vor Hitze zu schützen, plant der DRK-Kreisverband Westerwald kräftige Investitionen. Das geht aus einer Presseinfo zur jüngsten Vorstandssitzung des Verbands hervor.Ein von Kreisgeschäftsführer Olaf Reineck vorgestelltes, umfangreiches Konzept sieht unter anderem vor, in den nächsten Jahren in den Seniorenzentren klimatisierte Kälteinseln zu schaffen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren