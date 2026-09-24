In Bad Marienberg DRK investiert in Wohnraum, Parkplätze und E-Mobilität Nadja Hoffmann-Heidrich 24.09.2026, 14:00 Uhr

i Neben dem Gebäude des DRK-Pflegedienstes in der Bornwiese in Bad Marienberg hat der DRK-Kreisverband eine weitere Immobilie erworben und darin – nach umfangreicher Sanierung – Wohnungen für seine Azubis eingerichtet. Röder-Moldenhauer

Der DRK-Kreisverband Westerwald investiert in Bad Marienberg 800.000 Euro in ein neues Wohngebäude für seine Auszubildenden sowie in einen größeren Parkplatz mit E-Ladepark. Geschäftsführer Olaf Reineck berichtet, was es damit auf sich hat.

Der DRK-Kreisverband Westerwald hat das Gebäude Bornwiese 3 in Bad Marienberg erworben und hier günstigen Wohnraum für seine Auszubildenden (Azubis) geschaffen. Das geht aus einer Pressemitteilung über die jüngste Vorstandssitzung des Verbands hervor, zu der der stellvertretende Präsident Ralf Seekatz die Teilnehmer in der Kneippstadt begrüßt und die mit einer Besichtigung der neuen Wohngemeinschaften begonnen hatte.







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