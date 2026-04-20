Ortsgemeinde feiert 750 Jahre
Drittes Wallmeroder Frühlingsfest ist ein voller Erfolg
Eine Oldtimer-Ausstellung ließ das Herz von Liebhabern bei dem dritten Frühlingsfest höher schlagen.
Eine Oldtimer-Ausstellung ließ das Herz von Liebhabern bei dem dritten Frühlingsfest höher schlagen.
Mariam Nasiripour

Auf einer rund 600 Meter langen Gewerbefläche präsentierten sich die Gewerbetreibenden. Die Geschäfte in der Stadt öffneten ihre Türen, zudem lockten eine Auto- und Oldtimer-Show sowie eine Ausstellung historischer Traktoren und Zweiräder.

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Das dritte Frühlingsfest in Wallmerod war für Aussteller und Gewerbeverein ein voller Erfolg. Armin Werkner vom Gewerbeverein sagte im Nachgang, dass man überrascht war über die große Resonanz und zahlreichen Besucher. Das Fest im Jubiläumsjahr, die Westerwald Gemeinde feiert 750-jähriges Bestehen, begann mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrerin Heike Meissner.

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