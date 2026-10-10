Seine bisherigen Bücher stiegen in die Spiegel-Bestsellerliste ein. Der im Westerwald geborenen und aufgewachsene erfolgreiche Unternehmer, Influencer und Bestsellerautor hat nun ein drittes Buch rund ums Eigenheim veröffentlicht.
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Tobias Beuler hat mit seinem Team aus Bausachverständigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz inzwischen 10.000 Bauvorhaben begleitet. Der Bauexperte ist bekannt aus ARD, n-tv, RTL Punkt 12, Berliner Zeitung, Spiegel, Capital, Businesspunk und vielem mehr.