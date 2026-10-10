Sachliteratur zu Bau oder Kauf Drittes Buch von Wäller Autor: „Kauf keinen Scheiß“ Hans-Peter Metternich 10.10.2026, 12:00 Uhr

i Tobias Beuler ist alles andere als ein „bloßer Theoretiker“. Die Präsenz auf der Baustelle ist für ihn richtungsweisend. Steffen Roth

Seine bisherigen Bücher stiegen in die Spiegel-Bestsellerliste ein. Der im Westerwald geborenen und aufgewachsene erfolgreiche Unternehmer, Influencer und Bestsellerautor hat nun ein drittes Buch rund ums Eigenheim veröffentlicht.

Tobias Beuler hat mit seinem Team aus Bausachverständigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz inzwischen 10.000 Bauvorhaben begleitet. Der Bauexperte ist bekannt aus ARD, n-tv, RTL Punkt 12, Berliner Zeitung, Spiegel, Capital, Businesspunk und vielem mehr.







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