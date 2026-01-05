Brauchtum im Westerwald Dreikönigstreffen verspricht wieder Gaudi zu werden Angela Baumeier 05.01.2026, 17:00 Uhr

i Am Vierherrenstein zwischen Lochum, Linden, Rotenhain und Wölferlingen findet am kommenden Sonntag wieder das traditionelle Dreikönigstreffen statt. Unser Bild zeigt eine Aufnahme von einem früheren Treffen. Röder-Moldenhauer

Am Vierherrenstein zwischen Lochum, Linden, Rotenhain und Wölferlingen wird am 11. Januar wieder Gericht gehalten, bevor der Versöhnungstrunk genommen wird. Die Besucher wandern an diesem Tag sternförmig aus den vier Dörfern zum Ort des Geschehens.

Es soll wieder Gericht gehalten werden über Verfehlungen aus den Ortsgemeinden Linden, Lochum, Rotenhain und Wölferlingen. Hierfür treffen sich in langer Tradition die Ortsbürgermeister der beteiligten Gemeinden sowie die Bürgermeister der drei Verbandsgemeinden Hachenburg, Selters und Westerburg zum Dreikönigstreffen am Vierherrenstein.







