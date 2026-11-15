Tafel von Schülern entwickelt Dreikirchen erinnert an NS-Opfer Karl Hannappel 15.11.2026, 10:00 Uhr

i Am Standort seines Geburtshauses im Dreikirchener Ortsteil Pütschbach (heute Hauptstraße 2-4) erinnert jetzt eine Gedenktafel an das NS-Opfer Karl Hannappel, der 1945 in Gefangenschaft starb. Volker Hannappel

Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur haben unter Leitung ihres Lehrers Markus Müller einen Entwurf für eine Gedenktafel für das aus Dreikirchen stammende NS-Opfer Karl Hannappel entwickelt. Den Entwurf hat die Gemeinde jetzt realisiert.

In der Gemeinde Dreikirchen ist kürzlich eine Gedenktafel für das NS-Opfer Karl Hannappel (geboren 1898) aus dem Ortsteil Pütschbach errichtet worden. Am Standort seines Geburtshauses (heute Hauptstraße 2-4) erinnert sie an einen Mann, dessen Schicksal der Historiker und Lehrer Markus Müller (Nister) zusammen mit Schülern des Mons-Tabor-Gymnasiums Montabaur erarbeitet hat.







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