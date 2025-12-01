Karneval in Ransbach-Baumbach Dreigestirn setzt auf gute Laune und Spontaneität Camilla Härtewig 01.12.2025, 20:00 Uhr

i Das Dreigestirn besteht aus (von links) Jungfrau Martina I. (Martin Fränzer), Prinz Heiko I. (Lemens) und Bauer Jens I. (Runkel). Die Bilder wurden passend zum Motto "Blau-Gold goes Rock 'n' Roll in einem Diner in Rüsselsheim aufgenommen. Pedro Miguel de Sá Santos

In Ransbach-Baumbach startet das Dreigestirn der Karnevalsfreunde Blau-Gold mit viel guter Laune in die Session. Gemeinsam setzen Prinz, Jungfrau und Bauer auf Spontaneität und Nähe zum Publikum. Ihr Motto ist „Blau-Gold goes Rock ’n’ Roll“.

Die Karnevalsfreunde Blau-Gold sind immer für eine Überraschung gut. Statt eines Kräutscheskönigs hat der 500 Mitglieder starke Verein ein Dreigestirn proklamiert. Prinz Heiko I. Lemens hat schon Erfahrung als Tollität, war er doch 2001 schon Prinz in Ebernhahn und dann 2023 mit viel Freude Kräutscheskönig.







