Das Dreigestirn aus Ransbach-Baumbach zeigte in der Session nicht nur närrischen Frohsinn. 4000 Euro sammelten die Tollitäten für die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz. Ein starkes Zeichen der Solidarität.
Lesezeit 3 Minuten
Mit Frohsinn, Herz und Humor hat das Dreigestirn der Karnevalsfreunde Blau-Gold in Ransbach-Baumbach regiert. Doch das närrische Trio stand nicht nur für schillernde Kostüme, mitreißende Lieder und ausgelassene Stimmung – es setzte auch ein Zeichen der Mitmenschlichkeit.