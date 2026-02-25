Für guten Zweck gespendet
Dreigestirn aus Ransbach-Baumbach übergibt 4000 Euro
Martin Fränzer (links), Jens Runkel (2. von links) und Heiko Lemens, das Ransbach-Baumbacher Dreigestirn, haben jetzt 4000 Euro
Martin Fränzer (links), Jens Runkel (2. von links) und Heiko Lemens, das Ransbach-Baumbacher Dreigestirn, haben jetzt 4000 Euro an Spenden an die Stilz/Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz übergeben. Andrea Stilz, 3. Beisitzerin, war überwältigt.
Stilz/Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz

Das Dreigestirn aus Ransbach-Baumbach zeigte in der Session nicht nur närrischen Frohsinn. 4000 Euro sammelten die Tollitäten für die Elterninitiative krebskranker Kinder Koblenz. Ein starkes Zeichen der Solidarität.

Mit Frohsinn, Herz und Humor hat das Dreigestirn der Karnevalsfreunde Blau-Gold in Ransbach-Baumbach regiert. Doch das närrische Trio stand nicht nur für schillernde Kostüme, mitreißende Lieder und ausgelassene Stimmung – es setzte auch ein Zeichen der Mitmenschlichkeit.

